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Uşak'ta ağaçlandırma töreninde Vali Kartal yaklaşık bin fidan dikileceğini söyledi

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Uşak'ta ağaçlandırma töreninde Vali Kartal yaklaşık bin fidan dikileceğini söyledi
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11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Uşak'ta Çevreköy yakınlarında fidan dikim töreni düzenlendi. Vali Serdar Kartal, yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek ağaçlandırmada sayıdan çok işin niteliğinin önemli olduğunu vurguladı.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla her yıl ülke genelinde kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Uşak'ta fidan dikim töreni düzenlendi.

Uşak'ta Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Çevreköy yakınlarında düzenlenen programa Uşak Valisi Serdar Kartal, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Serdar Kartal, yaklaşık bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, ağaçlandırma çalışmalarında sayıdan ziyade yapılan işin niteliğinin önemli olduğunu ifade etti. Çocuklara doğa ve çevre sevgisinin yanı sıra vatan bilincinin kazandırılmasının önemine dikkat çeken Kartal, Uşak'ın orman varlığını ve özellikle verimli orman alanlarını artırmak amacıyla yatırımların sürdüğünü, meyveciliğin geliştirilmesi için de vatandaşlara destek verilmeye devam edileceğini kaydetti.

Konuşmanın ardından Vali Kartal, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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