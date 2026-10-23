Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 48 yetiştiriciye süt sığırcılığı kursunu tamamladı

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Uşak'ın Mesudiye köyünde düzenlenen 80 saatlik Süt Sığırı Yetiştiriciliği Kursu tamamlandı. Kursa katılan 48 yetiştiriciye eğitim sonunda hediyeleri takdim edildi.

12-23 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen kursun kapanış programına Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, Şube Müdürü Ömer Büyükyozgat, teknik personeller ve Mesudiye Köyü Muhtarı Yakup Dıbız katıldı. Programda İl Müdürü Bilir ve beraberindekiler kursiyerlerle bir araya geldi.

Kurs kapsamında yetiştiricilerin süt sığırcılığı alanındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve üretimde verimliliğin artırılması amaçlandı.

Eğitim programının tamamlanmasının ardından kursiyerlere hediyeleri takdim edildi. Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, üreticilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak, hayvancılık sektörünü güçlendirmek ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı