Uşak Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan "Genç Nefes Uşak" takımı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından COP31 Antalya kapsamında düzenlenen Maarif İklim İdeathonu Proje Yarışmasında Türkiye ikincisi oldu.

Yarışmaya Türkiye genelinden bin 27 takım başvurdu. Ön değerlendirme sonucunda finale kalan 10 takım arasında yer alan Uşak Fen Lisesi öğrencileri, iklim değişikliğinin eğitim ortamları üzerindeki etkilerine yönelik yenilikçi, uygulanabilir ve ölçülebilir çözüm önerileri geliştirdi. Final maratonunda takımlara ortak bir problem senaryosu verildi. Öğrenciler bir okul yerleşkesini iklim değişikliğine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir yaşam-öğrenme alanına dönüştürecek projelerini jüriye sundu. Genç Nefes Uşak takımı, yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye ikincisi oldu.

Uşak Fen Lisesinin bu başarısı, kentteki öğrencilerin bilimsel araştırma, proje geliştirme ve çevre bilinci alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin elde ettiği başarıyı "kent adına gurur verici" olarak nitelendirerek; öğrencileri, danışman öğretmen Mehmet Karagöz'ü, okul yöneticilerini, öğretmenleri ve aileleri tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı