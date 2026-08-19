Bakan Yardımcısı İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Havalimanının en kısa sürede hizmete alınacağını belirten İskurt, bölgenin ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşacağını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Havalimanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı İskurt, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında havalimanının hizmete alınma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti.
Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte bölgenin ulaşım imkanlarının güçlendirilmesi ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.