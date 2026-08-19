Haberler

Bakan Yardımcısı İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu

Bakan Yardımcısı İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda İncelemelerde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Havalimanının en kısa sürede hizmete alınacağını belirten İskurt, bölgenin ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, yapımı devam eden Gümüşhane- Bayburt Havalimanı'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanında incelemelerde bulunan Bakan Yardımcısı İskurt, yürütülen çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında havalimanının hizmete alınma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İskurt, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın en kısa sürede hizmete alınacağını ifade etti.

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nın hizmete girmesiyle birlikte bölgenin ulaşım imkanlarının güçlendirilmesi ve hava ulaşımında önemli bir alternatif oluşturması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmit'te yağmur yerine demir tozu yağıyor, mahalleli ellerinde mıknatısla geziyor

Bu ilçede yağmur yerine gökten bambaşka bir şey yağıyor
Şanlıurfa'da engelli çift ve çocukları darbedildi: 4 gözaltı

Köy yolunda peşlerine düşüp engelli aileye kurşun yağdırdılar
İş başvurusu reddedilen şahıs otomobil çaldı

İş başvurusu için gitti, reddedilince otomobil çalıp döndü
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler