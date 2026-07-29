Türkiye sıcaktan kavrulurken Sivas’ta halen soba yakılıyor

Türkiye'nin birçok kentinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar serinlemek için deniz ve havuzlara akın ederken, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle vatandaşlar soba yakarak ısınmaya çalışıyor.

Yurt genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle termometreler birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için denizlere, göllere ve yüzme havuzlarına yöneliyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde ise gündüz saatlerinde hava sıcaklığı hissedilir derecede yükselirken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklık aniden düşüyor. Özellikle yüksek rakımın etkisiyle serinleyen havada vatandaşlar üşümemek için evlerinde ve iş yerlerinde soba yakıyor. Yaz ortasında soba başında ısınan ilçe sakinleri, gündüz ince kıyafetlerle dolaşırken akşam saatlerinde ise kalın giysiler giymek zorunda kalıyor.

"Yazı görmeden kışı gördük"

Havaların çok soğuk olduğunu söyleyen Salim Uğur, "7'inci ay bitti. 8'inci aya gireceğiz ve memleketin haline bak. Bu mevsimde hala soba yakıyoruz. Havalar burada soğuk gerçekten. Yazı görmeden kışı gördük" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı