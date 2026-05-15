Van'ın Karabet Geçidi'nde karla mücadele sürüyor: 13 kilometrelik yolun açılması bekleniyor

Türkiye'nin en yüksek geçidi Van'daki Karabet Geçidi'nde karla mücadele hummalı bir şekilde devam ediyor.

Van'da yoğun kar yağışı ve özellikle de çığ riski nedeniyle geçen yıl aralık ayında tamamen ulaşıma kapatılan yaklaşık 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunda, havaların düzelmesi ile yol açma çalışmaları başladı. Mayıs ayında halen karla mücadelenin sürdüğü kara yolunda, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 11 personel, 5 iş makinesiyle metrelerce kar yığınlarını temizlemeye çalışıyor. Ekiplerin 15 gündür sürdürdüğü çalışma sonucu yolun 20 kilometrelik bölümü açıldı. Kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kalan yaklaşık 13 kilometrelik bölümün açılması için de yoğun çaba sarf ediyor.

"Van ile bağlantı Hizan üzerinden yapılıyor"

Van-Bahçesaray kara yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde 4-5 Şubat 2020 tarihinde yaşanan 2 çığ felaketinde 42 kişi şehit oldu, 85 kişi yaralandı. Yaşanan bu acı olaydan sonra başka felaketlerin yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Riskin devam ettiği dönemlerde yol tamamen ulaşıma kapatılırken, Van ile bağlantı 250 kilometre mesafesi olan Bitlis'in Hizan ilçesinden sağlanıyor. - VAN

