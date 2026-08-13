Haberler

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçileri, Tunceli-Ovacık kara yolunda görüntülendi. Yol kenarındaki keçiler, bir süre kendilerini görüntüleyen vatandaşı izledikten sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa etti

AK Parti'ye geçeceği konuşuluyordu! O vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...

Erdoğan'ın torunundan Bakan Bayraktar'a zor soru: Sizce Türkiye'nin...
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak

CHP'li vekil taciz iddiasıyla tekme tokat dövüldü