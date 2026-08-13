Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri görüntülendi
Tunceli’de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.
Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altındaki dağ keçileri yol kenarında görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan dağ keçileri, Tunceli-Ovacık kara yolunda görüntülendi. Yol kenarındaki keçiler, bir süre kendilerini görüntüleyen vatandaşı izledikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı