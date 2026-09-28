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Tunceli'de Munzur ve Pülümür nehirleri yağış sonrası iki ayrı renkte akıyor

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Tunceli'de Munzur ve Pülümür nehirleri yağış sonrası iki ayrı renkte akıyor
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Tunceli'de yüksek kesimlerdeki yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirleri kent merkezinde farklı renklerde akmaya başladı. Munzur berrak kalırken, yağışla toprak taşıyan Pülümür kahverengileşti; sular bir süre ayrı ilerledi ve bölgeden geçenlerin ilgisini çekti.

Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirleri iki farklı renge büründü.

Tunceli'de etkili olan yağışların ardından Munzur ve Pülümür nehirlerinin birleştiği noktada dikkat çeken görüntüler oluştu. Kent merkezinde buluşan iki nehrin suları, yağış sonrasında farklı renklerde akmaya başladı. Munzur Nehri berrak görünümünü korurken, Pülümür Nehri ise yağışla birlikte taşıdığı toprak nedeniyle kahverengiye dönerek bulanıklaştı. İki nehrin suları birleşme noktasında bir süre birbirinden ayrılmış şekilde ilerledi. Berrak ve kahverengi suların oluşturduğu belirgin görüntü, nehirlerin birleştiği noktayı adeta doğal bir tabloya dönüştürdü. Ortaya çıkan manzara, bölgeden geçen vatandaşların da ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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