Tunceli'de KKYDP destekleri bilgilendirmesi

Tunceli'de üretici ve yatırımcılara Kırsal Kalkınma Yatırımı Programı (KKYDP) kapsamında uygulanacak desteklemeler hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ildeki üretici ve yatırımcılara 2026 KKYDP kapsamında uygulanacak desteklemeler hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcıları Adem Eser, Fikret Dağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala, ildeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum amirleri, üretici ve yatırımcılar katıldı.

Toplantıda, 2026 yılı KKYDP kapsamında uygulanacak desteklemeler hakkında İl Müdürü Yavuz Suat Pala tarafından kapsamlı bir sunum yapıldı. İl Müdürü Pala, KKYDP'de yapılan yeni düzenlemelerle hibe oranlarının yüzde 50'den yüzde 70'e çıkarıldığını ayrıca desteklemelere KDV'nin de dahil edildiğini belirtti.

Ayrılacak bütçenin yüzde 20'sinin gençler ve kadınlar, yüzde 30'unun ise aile işletmelerine tahsis edileceğini vurgu yapan İl Müdürü Pala, bununla kırsalda üretim gücünün artırılması, kadın ve genç girişimciliğinin desteklenmesi ile aile işletmelerinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
