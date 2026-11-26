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Tunceli'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kurumsal, psikolojik ve hukuki boyutlarının ele alındığı panel gerçekleştirildi.

Tunceli'de Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda "Kadına Yönelik Şiddetle Kurumsal, Psikolojik ve Hukuki Mücadele" konulu panel düzenlendi. Panel öncesinde salon girişinde kadın asker ve kadın polisler tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtılarak katılımcılara bilgi verildi. Panelde ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadelede izlenmesi gereken yollar ele alındı.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkündür"

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Kızıltaş, kadına yönelik şiddetin farklı biçimlerine dikkat çekerek, "Her kadının evinde, iş yerinde, sokakta, dijital ortamda güvenle yaşaması temel bir haktır. Tehdit, aşağılama, ısrarlı takip, kadının gelirlerine el koyma, yakınlarıyla görüşmesini engelleme de şiddetin farklı biçimleridir. Bu davranışları tanımak, şiddeti önlemenin ilk adımlarından biridir. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, Bakanımızın destekleriyle hayata geçirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans mücadelemizin temel ilkesidir. Kadına yönelik şiddetle mücadele saygıyla mümkündür" dedi.

Panele Tunceli Valiliği Vali Yardımcısı Adem Eser, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Kızıltaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı