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Kenelere karşı mücadele sürüyor: Tunceli'de 500 kınalı keklik doğaya salındı

Kenelere karşı mücadele sürüyor: Tunceli'de 500 kınalı keklik doğaya salındı
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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kene, zararlı böcek ve yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında 500 kınalı keklik doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde kene, zararlı böcek ve yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında 500 kınalı keklik doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tunceli'de kene, zararlı böcek ve yabancı otlarla biyolojik mücadele kapsamında önemli bir çalışma daha hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaban hayatını destekleme çalışmaları doğrultusunda Mazgirt ilçesine bağlı Karabulut köyünde bulunan Kızılkale Devlet Avlağı'na 500 kınalı keklik salındı. Doğal yaşamın önemli türlerinden biri olan kınalı kekliklerin özellikle kene ve zararlı böcek popülasyonunun doğal yollarla kontrol altına alınmasında önemli rol üstlendiği ifade edildi. Tarımsal alanlarda biyolojik mücadeleyi destekleyen kekliklerin aynı zamanda yabancı otlarla mücadeleye de katkı sunduğu kaydedildi.

Düzenlenen programa Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Döne Mehtap Coşkun ile Mazgirt ilçe protokolü katıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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