Trabzon Ortahisar'da toprak kaymasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Trabzon Ortahisar'da toprak kaymasında toprak altında kalan işçi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzon Ortahisar Çağlayan Mahallesi'nde kazı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında bir işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin müdahalesiyle işçinin cansız bedeni çıkarıldı, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen toprak kaymasında bir işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Çağlayan Mahallesi Gülle Küme Evleri mevkiinde bir vatandaşın evinin arka kısmında kazı çalışması yapması için tuttuğu Ali Turhal (51) isimli işçi, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi. Toprak altında kalan Ali Turhal'ın cansız bedeni, ekipler tarafından çıkartıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı