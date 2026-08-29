Çaykara'da sel: Dere taştı, yol kapandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, yol ulaşıma kapandı.

Karester Yaylası bölgesindeki Koşon Deresi, akşam saatlerinde etkisini artıran aşırı yağış nedeniyle taştı. Yağışların ardından derenin debisinin yükselmesiyle bölgede taşkın meydana gelirken, yol trafiğe kapandı. Bölgede yaşayan vatandaşlar yaşanan olay nedeniyle panik yaşarken, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. Bölgede yağışların etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen ilk taşkında tıkanan menfez, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve turistler yaklaşık 1 saat mahsur kalırken, iş makinelerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı