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Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması, suyun yüzeyi koyulaştı

Torul Baraj Gölü'nde alg patlaması, suyun yüzeyi koyulaştı
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Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Baraj Gölü, alg patlaması nedeniyle yeşilden koyu kahverengiye döndü. Değişim dronla görüntülenirken, uzmanlar sıcaklık artışı ve tarımsal faaliyetlerin etkisine dikkat çekiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bulunan Torul Baraj Gölü alg patlaması nedeniyle yeşilden koyu kahverengi renge dönerken, o görüntüler dron kamerasıyla kaydedildi.

Torul Baraj Gölü'nde son yıllara göre daha belirgin hale gelen alg oluşumu nedeniyle göl yüzeyinin neredeyse tamamı yeşilden koyu kahverengiye döndü. Bölgedeki değişim dron kamerasıyla görüntülenirken, ortaya etkileyici görüntüler çıktı.

Uzmanlara göre bu durum sıcaklık artışı, günlerin uzaması, yoğun yağışlar ve tarımsal faaliyetler sonucu suya karışan azot ve fosfor gibi besin maddelerinin etkisiyle oluşan alg patlamasından kaynaklanıyor. Yetkililer, bu tür patlamaların genellikle yaklaşık iki hafta sürdüğünü, ardından gölün eski dengesine kavuştuğunu belirtiyor.

Ancak alglerin uzun süreli çoğalmasının suya ışık girişini ve oksijen miktarını azaltarak ekosistemdeki canlı yaşamını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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