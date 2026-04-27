Tomarza'da çiftçiler taşkın riskine karşı uyarıldı

Kayseri Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürlüğü, Tomarza ilçesinde karların erimesiyle Zamantı Irmağı'nda suların yükseldiğini belirterek, çiftçileri taşkın riskine karşı uyardı.

Kış mevsimi boyunca etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Tomarza ilçesindeki Zamantı Irmağı'nda debi yükseldi. Kayseri DSİ 12. Bölge Müdürlüğü, suların yükselmesiyle medyana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrasında Zamantı Nehri üzerindeki Pınarbaşı ilçesi sınırları içinde yer alan Bahçelik Barajı ile Develi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gümüşören Barajı'na gelen su akımlarında artış meydana gelmiş olup, doluluk oranları kritik değerlere ulaşmıştır. Bahçelik Barajı ve Gümüşören Barajı'nın doluluk oranları yüksek seviyelere ulaşmıştır. Barajlarımızda enerji üretimine tam kapasite ile devam edilirken, ilave olarak kontrollü şekilde dere yatağına su bırakılmasının yanında sulama kanallarına da su alınarak, baraja gelen suyun tahliye edilmesi sağlanmaktadır. Suyun tahliyesinden sonra dahi Bahçelik Barajı'ndaki seviye artışı günlük 10 santimetre, Gümüşüören Barajı'nda ise 15 santimetre civarındandır. Mevcut durumun böyle devam etmesi halinde iki tesisimizin de 10 gün içinde maksimum seviyeye çıkacağı tahmin edilmektedir. Bütün bunlarla birlikte önümüzdeki günlerin yağışlı geçeceği ve giriş akımlarının geçmiş dönemlerde olduğu gibi mayıs ayında artacağı tahmin edilmektedir. Bu öngörü neticesinde Zamantı Irmağı'nda olası taşkınlar için yöre halkının bilgilendirilmesi amacıyla duyuru yapılması, mal ve can kayıplarının önlenmesi için özellikle Bahçelik Barajı'ndan itibaren Gümüşören Barajı'na kadar ve Gümüşören Barajı ile Zamantı Regülatörü arasında kalan kısımda ırmak kıyısına yakın olan tarlalarda ekim-dikim yapacak çiftçilerin üretim alanlarının ırmak ekseninden sağlı sollu 100 metre geride olacak şekilde sınırlandırılması, ırmak çevresinde turistik geziler ve sportif faaliyetlere ara verilmesinin sağlanması, dere yatağına müdahalelerin engellenmesi konusunda kolluk kuvvetlerince ilgili birimlerimize yardımcı olunması hususları bildirilmiştir." - KAYSERİ

