Tokat-Turhal kara yolundaki kavak ağaçları 2025'te kesilerek manzarayı değiştirdi

Tokat- Turhal arasındaki kara yolunu çevreleyen kavak ağaçlarının kesilmesiyle güzergahın manzarası değişti.

Tokat-Turhal kara yolunun iki yanında sıralanan ve yıllardır sonbahar görüntüleriyle fotoğraflara konu olan kavak ağaçları kesildi. Yolun önceki ve güncel görüntüleri, yaşanan değişimi ortaya koydu. Bölge halkının ve fotoğraf tutkunlarının ilgi gösterdiği kavaklar, özellikle sonbaharda sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen yapraklarıyla öne çıkıyordu. Yol boyunca uzanan ağaç sıraları, ağaç tüneli andıran görünümüyle güzergahın simgeleri arasında yer alıyordu. Kesim öncesinde havadan çekilen görüntülerde, kara yolunun her iki tarafını çevreleyen kavakların gölgelerinin şeritlerin üzerine düştüğü görülüyor. Aynı güzergahın güncel görüntülerinde ise ağaç sıralarının yerinde açık alanlar ve çevredeki tarım arazileri dikkati çekiyor. 2025 yılında gerçekleştirilen kesimle birlikte, yıllardır yolculuklara eşlik eden kavakların oluşturduğu manzara da ortadan kalktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı