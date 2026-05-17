Tokat'ta Kelkit Çayı taştı, köyü su bastı

Tokat'ta etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve su baskınları yaşandı. Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde taşkın suları ev ve seralara zarar verirken, vatandaşlar tedbir amacıyla köyü boşalttı.

Tokat'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde dereler ve çayların su seviyesinin yükselmesi ile su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. Kelkit Çayı'nın taşması sonucu Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde bazı evleri su bastı. Vatandaşlar tedbir amacıyla köyü boşaltırken, bazı işletmelerin önüne suyun ilerlemesini engellemek amacıyla topraktan set oluşturuldu. Bölgede bulunan seralar da taşkından etkilenerek su altında kaldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

"Bir umut bekliyoruz"

Köy sakinlerinden Sezgin Baş, evleri su bastığını söyleyerek, "Kelkit Çayı'nın taşması ve baraj kapaklarının açılması sonucu köyümüzdeki evleri su bastı. Çok şükür ahırımızda hayvanlarımız yoktu. Komşularımız ise hayvanlarını başka ahırlara taşıdı. Yetkililer, tedbir amacıyla evlerin boşaltılması için anonslar yapıyor. Suyun 1-1.5 metre kadar yükseleceğini söylüyorlar. Bir umut bekliyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı