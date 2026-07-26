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Tokat’ta kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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Tokat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine dayanarak 26 Temmuz Pazar günü için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Tokat Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine dayanarak 26 Temmuz Pazar günü için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, 26 Temmuz Pazar günü saat 12.00 ile 18.00 arasında Tokat çevreleri ile Amasya, Samsun'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer, yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Valilik, özellikle riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip ederek gerekli önlemleri almalarının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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