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Tokat'ta kanlıca mantarları sonbaharda Topçam Yaylası'nda renkli görüntüler oluşturdu

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Tokat'ta kanlıca mantarları sonbaharda Topçam Yaylası'nda renkli görüntüler oluşturdu Haber Videosunu İzle
Tokat'ta kanlıca mantarları sonbaharda Topçam Yaylası'nda renkli görüntüler oluşturdu
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Tokat'ın Topçam Yaylası'nda sonbahar yağışlarıyla çam ağaçları çevresinde ortaya çıkan kanlıca mantarları, rengi ve şapka biçimiyle orman zemininde renkli görüntüler oluşturuyor. Yöre halkı, sonbaharda topladığı mantarları aroması ve lezzetiyle sofralarda tüketiyor.

Tokat'ın kanlıca mantarları, kendine özgü rengi ve şapka biçimindeki görüntüsüyle doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Doğal güzellikleriyle öne çıkan Topçam Yaylası sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor. Sonbahar yağışlarının ardından özellikle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanlarda ortaya çıkan kanlıca mantarları, kendine özgü rengi ve şapka biçimindeki görüntüsüyle doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Nemli topraklarda ve çam ağaçlarının çevresinde yetişen mantarlar, orman zemininde renkli görüntüler oluşturuyor.

Yöre halkı tarafından sonbahar mevsiminde toplanan kanlıca mantarı, kendine has aroması ve lezzetiyle sofralarda da yer buluyor. Mantar toplamak için yaylaya çıkan vatandaşlar, bir yandan doğanın sunduğu güzelliklerin tadını çıkarırken diğer yandan sonbaharın bereketinden faydalanıyor.

Kanlıca mantarını toplamak için yaylaya çıktığını söyleyen Süreyya Uygun, "Sonbahar ayındayız. Kanlıca mantarının bol olduğu zamandayız. Biz de böyle hafta sonları gelip doğanın şifasından faydalanıyoruz. Herkesi bekleriz. Bu sene de yağışlardan dolayı çok fazla, herkesi bekleriz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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