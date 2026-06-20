Adana'daki metruk binalar mahalleliyi tedirgin ediyor

Adana'nın en eski mahallelerinden Tepebağ Mahallesi'ndeki metruk binalar, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, harabe haldeki yapıların can güvenliğini tehdit ettiğini, çevre kirliliğine neden olduğunu ve özellikle çocuklar için büyük risk oluşturduğunu belirterek çözüm bekliyor.

Tarihi dokusuyla kentin önemli noktalarından biri olan merkez Seyhan ilçesindeki Tepebağ Mahallesi'nde bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen yapılar, mahalle halkının tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, bazı binalardan sokaklara taş, tahta ve çeşitli parçaların düştüğünü belirterek hem yayaların hem de araçların zarar görme riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti. Vatandaşlar ayrıca temizlik ve çevre düzenlemesi konusunda da yetersizlik yaşandığını dile getirdi.

"Metruk binalarımız çok harap durumda"

Tepebağ Mahallesi Muhtarı Mehmet Demir, mahalledeki metruk yapıların güvenlik ve çevre açısından ciddi sorun oluşturduğunu belirterek, "Metruk binalarımız çok harap durumda. İçlerinde istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Çocukların oynadığı alanlarda çinkolar düşmek üzere. Bazı binalar restore edildi ancak tamamı yenilenmedi. Restore edilen alanların çevresinde de temizlik yapılması gerekiyor. Mahallemizin görüntüsü şu an iyi değil" dedi.

Mahallede güvenlik kaygısının da arttığını ifade eden Demir, sokak aydınlatmalarına rağmen özellikle gece saatlerinde vatandaşların kendilerini güvende hissetmediğini söyledi. Demir, mahallede temizlik, bakım ve altyapı çalışmalarının artırılması gerektiğini belirterek yetkililerden destek istedi.

"Çocuklarımız için daha güvenli bir mahalle istiyoruz"

Mahalle sakinlerinden Şule Çevik ise metruk binaların çevrede ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "Binalardan sürekli taşlar düşüyor. Bu yüzden araçlarını park etmek isteyenleri uyarıyoruz. Ayrıca sinek sorunu da yaşıyoruz. Mahallemize daha fazla yatırım yapılmasını istiyoruz. Otlar temizlensin, yollar yıkansın ve metruk binalar onarılsın" diye konuştu.

Küçük çocuğu olduğunu söyleyen Çevik, "Güvenlik nedeniyle çocuğumu dışarı çıkarmaya korkuyorum. Yakınımızda park da yok. Çocuklarımız için daha güvenli ve yaşanabilir bir mahalle istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı