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TEM’in İstanbul yönü 25 Eylül’de yeniden trafiğe açılacak

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Kocaeli’de TEM Otoyolu’nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmalarında sona geliniyor.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmalarında sona geliniyor. 12 Ağustos'ta İstanbul yönünde başlatılan çalışmaların 25 Eylül'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Kocaeli'de TEM Otoyolu'nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen üstyapı onarım çalışmaları çalışmalar kapsamında, otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos'ta trafiğe kapatılırken, imalatların 25 Eylül'de tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılması planlanıyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilirken, kesintisiz çalışma yöntemiyle günlük üretim miktarının artırılması, ekipman ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve asfalt imalatlarının teknik açıdan daha kontrollü yürütülmesi hedefleniyor. Bu yöntemle çalışmaların tamamlanma süresinin de kısaltılması amaçlanıyor.

Köprü ve viyadükler de onarılıyor

Güzergahtaki üstyapı onarım çalışmalarının yanı sıra köprü ve viyadüklerdeki betonarme elemanlar ile genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca otokorkulukların tamiratı ve yol çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları da yürütülüyor. Çalışma programının Kurban Bayramı ile LGS ve YKS sınav tarihleri dikkate alınarak, mevsim şartları açısından uygun olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında sürdürülmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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