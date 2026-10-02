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Tekirdağ Süleymanpaşa'da şiddetli poyraz saatte 40 kilometreye ulaştı

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Tekirdağ Süleymanpaşa'da şiddetli poyraz saatte 40 kilometreye ulaştı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli poyraz etkili olurken kentte hava sıcaklığı 19 derece, rüzgarın hızı ise saatte 40 kilometre olarak ölçüldü. Sahil kesiminde etkisini artıran rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşatırken yetkililer tedbirli olunması yönünde uyardı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şiddetli poyraz etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı 19 derece ölçülürken, rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Tekirdağ'ın Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Süleymanpaşa ilçesinde poyraz etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuzeydoğu yönlü rüzgar, özellikle sahil kesiminde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Meteorolojik verilere göre kentte hava sıcaklığı 19 derece civarında ölçülürken, rüzgarın hızının saatte 40 kilometreye kadar çıktığı kaydedildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Marmara Denizi'nde yer yer dalga boyunun arttığı gözlenirken, sahil şeridinde zaman zaman rüzgarın etkisi daha fazla hissediliyor.

Yürüyüş yapan vatandaşlar, kuvvetli poyraz nedeniyle zaman zaman güçlük çekerken, deniz yüzeyinde oluşan hareketlilik de dikkat çekti.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde özellikle sahil kesimlerindeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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