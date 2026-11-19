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Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Zübeyde Hanım Çocuk Evleri Sitesinden hizmet alan çocuklara yönelik su verimliliği, çevre bilinci ve iklim değişikliği konularında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Çocukların çevre konusunda bilinçlenmesi ve doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalık kazanmalarını amaçlayan etkinlikte, suyun bilinçli kullanımı, su tasarrufunun önemi, tabiatın korunması ve iklim değişikliğinin günlük yaşam üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri ve veteriner hekimlerin görev ve sorumlulukları hakkında çocuklara bilgi verildi. Farklı meslek gruplarının çalışma alanlarının anlatıldığı etkinlikte, çocukların merak ettikleri konulara ilişkin soruları da yanıtlandı.

Teorik bilgilendirmelerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerle de desteklenen program, çocukların katılımıyla gerçekleştirilen balmumundan mum yapımı çalışmasıyla sona erdi. Etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de doğal kaynakların korunması ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı