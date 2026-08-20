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Tekirdağ'da Bunaltıcı Sıcak: Vatandaşlar Gölgeliklere Akın Etti

Tekirdağ'da Bunaltıcı Sıcak: Vatandaşlar Gölgeliklere Akın Etti
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde hava sıcaklığının 31 dereceye, nem oranının ise yüzde 45 seviyelerine ulaşmasıyla bunaltıcı hava etkili oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hava sıcaklığının 31 dereceye, nem oranının ise yüzde 45 seviyelerine ulaşmasıyla bunaltıcı hava etkili oldu. Sıcaktan etkilenen vatandaşlar, serinlemek ve güneşten korunmak için yeşil alanlara ve gölgelik parklara yöneldi.

Özellikle yetişkin vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği park ve yeşil alanlarda gölgede oturan vatandaşlar, sıcak havanın etkisini hafifletmeye çalıştı. Kimi vatandaşlar banklarda dinlenirken kimi vatandaşlar ise ağaçların altında serinlemeyi tercih etti.

Sıcak havanın kentte günlük yaşamı da etkilediği gözlenirken, vatandaşlar mümkün olduğunca güneş altında kalmamaya çalıştı.

"Cenabı Allah'ın vergisi, yapacak bir şey yok"

Parkta serinlemeye çalışan vatandaşlar, sıcak havaya alışmaya çalıştıklarını belirterek, "Hava çok sıcak, biz de buraya geldik. Cenabı Allah'ın vergisi, yapacak bir şey yok. Bu mevsim böyle. Şükürler olsun Allah'ımıza. Yazın sıcağı göreceğiz tabii, kışın da soğuk oluyor. Burada serinlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Meteorolojik sıcaklıkların yükseldiği kentte vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında kalmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önem taşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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