Tekirdağ'da lodos dinince bekleyen 8 şilep ve tanker yeniden seyre başladı

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Tekirdağ'da etkili olan kuvvetli lodosun etkisini yitirmesiyle birlikte deniz ulaşımı yeniden normale döndü. Olumsuz hava şartları nedeniyle kent kıyılarında beklemek zorunda kalan yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden seyrine başladı.

Marmara Denizi'nde etkili olan ve zaman zaman saatte 40 kilometre hıza ulaşan lodos, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle güvenli seyir için Tekirdağ açıklarında demirleyen 8 gemi, fırtınanın etkisini kaybetmesiyle demir alarak rotalarına devam etti.

Fırtına nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ise havanın sakinleşmesiyle birlikte yeniden av mesaisine hazırlanıyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, olumsuz hava şartları balıkçıların faaliyetlerini geçici olarak durdurduğunu belirterek, rüzgarın etkisini yitirmesiyle balıkçıların yeniden hazırlıklara başladığını söyledi.

Balıkçıların fırtınalı günleri ağlarının bakımını yaparak değerlendirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Havanın sakinleşmesiyle birlikte Süleymanpaşa'da bulunan balıkçı arkadaşlarımız faaliyetlerine yeniden hazırlanıyor. Bu süreçte ağlarının bakımını yaptılar. İnşallah bu akşam palamut avcılığına devam edeceğiz. Lüfer, istavrit ve çinakop balığı da avlayacağız. Vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ve taze balık tüketmeye devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Balıkçıların palamut ve lüfer avcılığını sürdürdüğünü aktaran Pehlivanoğlu, kasım ayının balıkçılar açısından bereketli geçmesini beklediklerini kaydetti.

Fırtınanın etkisini kaybetmesiyle birlikte Tekirdağ'da hem deniz trafiğinde hem de balıkçılık faaliyetlerinde hareketlilik yeniden başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı