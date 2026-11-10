Tekirdağ'da hayvan sağlığı için Müdür Aksoy başkanlığında yıl sonu toplantısı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tekirdağ'da hayvan hastalıkları ve zararlılarıyla mücadele çalışmalarıyla ilgili yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy başkanlığında, kurum bünyesinde görev yapan veteriner hekimlerin katıldığı toplantıda, yıl boyunca hayvan sağlığının korunması amacıyla sahada yürütülen koruyucu ve tedavi edici veteriner hekimlik hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda, özellikle hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama kampanyaları, hastalık kontrol ve eradikasyon çalışmaları ile uygulama sırasında karşılaşılan sorunlar gündeme alındı. Sahadaki çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan değerlendirmelerde, ilçelerde yürütülen faaliyetler ve uygulama süreçlerinde yaşanan güçlükler üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanacak stratejik planlamalar, bakanlık talimatları ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik destekleme projeleri de ele alındı.

Hayvan sağlığının korunmasının hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilen toplantıda, hastalıklarla etkin mücadelenin ve üreticilere yönelik veterinerlik hizmetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı