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Tekirdağ'da dolu hasar tespit çalışmaları

Tekirdağ'da dolu hasar tespit çalışmaları
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Tekirdağ’da etkili olan dolu yağışının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı ve Ahmedikli mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

Tekirdağ'da etkili olan dolu yağışının ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve beraberindeki teknik ekip, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı ve Ahmedikli mahallelerinde üreticilerle bir araya geldi.

Tekirdağ'da geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışının ardından tarım arazilerinde oluşan zararın belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile beraberindeki teknik ekip, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ferhadanlı ve Ahmedikli mahallelerini ziyaret ederek üreticilerle görüştü.

Ziyaretlerde dolu yağışından etkilenen ayçiçeği, karpuz ve hububat ekili alanlarda incelemelerde bulunuldu. Teknik ekip tarafından ürünlerde meydana gelen zarar yerinde değerlendirilirken, üreticilerden yaşanan kayıplar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek üreticilerin talep ve beklentilerini dinledi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teknik personel, üreticilere hasar tespit süreci ve izlenecek yol hakkında da bilgilendirmede bulundu. Yetkililer, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sahadaki çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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