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Tekirdağ'da tarla faresiyle zamanında mücadele çağrısı

Tekirdağ'da tarla faresiyle zamanında mücadele çağrısı
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Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarla farelerine karşı verim kaybını önlemek için üreticilere bilinçli ve zamanında mücadele çağrısında bulundu. Kültürel önlemlerin önceliği vurgulanırken, kimyasal kullanımında ruhsatlı ürünlerin ve teknik talimatlara uyulması gerektiği belirtildi. Ekiplerin sürvey ve eğitim çalışmalarıyla alanlar belirleniyor.

Tekirdağ'da tarla farelerine karşı verim kaybının önüne geçilebilmesi için üreticiye zamanında ve bilinçli mücadele çağrısı yapıldı.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tarla farelerinin birçok kültür bitkisinde önemli ürün kayıplarına yol açan zararlılar arasında yer aldığı belirtilerek, popülasyonun düzenli takip edilmesi ve mücadele çalışmalarının zamanında başlatılmasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, mücadelede öncelikle kültürel önlemlerin uygulanması gerektiği vurgulanırken, kimyasal mücadeleye ihtiyaç duyulması halinde ise yalnızca ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin (rodentisitler) teknik talimatlara uygun şekilde, insan ve çevre sağlığı gözetilerek kullanılması gerektiği kaydedildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü sürvey ve eğitim çalışmalarıyla mücadele edilecek alanların belirlendiği, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından uygulamaların zamanında gerçekleştirildiği aktarıldı. Tarla faresiyle mücadelede en etkili sonucun ise üreticilerin bilinçli hareket etmesi, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin önerileri doğrultusunda zamanında ve toplu mücadeleye katılım sağlamasıyla elde edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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