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Bitlis'teki bitkin leylekler tedavi edilip doğaya salındı

Bitlis'teki bitkin leylekler tedavi edilip doğaya salındı
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Bitlis’te bitkin ve hasta halde bulunan leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşturularak doğaya salındı.

Bitlis'te bitkin ve hasta halde bulunan leylekler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin çalışmalarıyla yeniden sağlığına kavuşturularak doğaya salındı.

DKMP 14. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, Bitlis DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan leylekler, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Merkezde görevli veteriner hekim tarafından yapılan muayenelerin ardından leyleklerin gerekli tedavileri uygulanırken, sağlık durumlarına uygun şekilde beslenmeleri de sağlandı. Bir süre gözetim altında tutulan leyleklerin tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan leyleklere doğaya bırakılmadan önce halkalama işlemi yapıldı. Kimliklendirme ve bilimsel takip açısından önem taşıyan halkalama işlemlerinin ardından leylekler yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

DKMP ekipleri, yaban hayatının korunması ve yaralı ya da bitkin durumdaki hayvanların yeniden doğaya kazandırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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