Tekne çarpması sonucu yaralanan ve tedavisi sonrası tekrar denize bırakılan Helios adı verilen Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası Kuşadası kıyılarında görüldü.

2023 yılında İzmir bölgesinde yaralı olarak bulunan, 31-36 yaşlarında olduğu tahmin edilen Helios isimli dişi Caretta caretta (İribaşlı Deniz Kaplumbağası), tekne çarpması sonucu kafatasında oluşan parçalı kırıklar nedeniyle Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan İztuzu'nda faaliyet gösteren DEKAMER'e (Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) getirilmişti. Uzun süren tedavi ve rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlanan Helios, 26 Ekim 2026 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, DEKAMER uzmanları ve EKODOSD işbirliğiyle Selçuk Pamucak sahilinden denize bırakılmıştı. Denize bırakıldıktan sonra bir süre izlenen Helios'un, şamandıra ipleri üzerindeki midyelerle beslendiği görüntülenmişti.

Helios, iki hafta sonra Kuşadası kıyılarında tespit edildi

EKODOSD'tan yapılan açıklamada, "8 Kasım'da Güvercinada mendireği yanındaki Papaz Hamamı bölgesinde yüzen vatandaşlar tarafından kıyıya yakın görüldüğünde, bir sorun olabileceği düşünüldü.

Duyarlı vatandaşlar, kaplumbağanın üzerinde misinalar olduğunu fark ederek misinaları temizledi ve Helios'u yeniden denize bıraktı. Son olarak gelen ihbar üzerine Helios'un marina içerisinde bulunduğu gözlendi. Helios'un hareketleri yavaş olduğundan insanlardan hemen uzaklaşmaması, durumu bilmeyenler tarafından farklı algılanabiliyor. Ancak insanlara yakın olması, onlarla etkileşim kurmak istediği anlamına gelmiyor. Helios'un sağlığının korunması için ona yaklaşılmaması ve uzaktan gözlemlenmesi önemlidir. Kaplumbağanın ön yüzgeçlerinin arkasında, DEKAMER'de takılmış, seri numarası bulunan küçük tanıtım plakaları yer almaktadır. Bu plakalar sayesinde kaplumbağanın kimliği belirlenebilmekte, nerede takıldığı ve ayrıntılı bilgiler öğrenilebilmektedir. Özellikle kıyı kesimlerinde yoğun olarak dolaşması nedeniyle amatör olta balıkçılarının misinalarına dikkat etmeleri, deniz araçlarının ise hava almak için su yüzeyine çıkan kaplumbağaları gözeterek daha dikkatli seyretmeleri, Helios'un yaşamını güvence altına almak açısından büyük önem taşımaktadır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı