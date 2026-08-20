Taşdelen'de Heyelan ve Taşkın Riski İçin İnceleme

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde, muhtemel heyelan ve taşkın risklerine karşı kapsamlı saha incelemesi gerçekleştirildi. AFAD, DSİ ve ilgili kurumların teknik ekipleri, risk oluşturabilecek bölgeleri yerinde inceleyerek alınabilecek tedbirleri değerlendirdi.

Şırnak Vali Yardımcısı Fikri Badioğlu, Uludere Kaymakamı Salih Kaya, AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek ve DSİ yetkilileri, Taşdelen köyünde afet risklerine karşı yürütülen saha çalışmalarına katıldı. Heyet tarafından yapılan incelemelerde, özellikle yerleşim alanlarını tehdit edebilecek heyelan riski ile dere yataklarında meydana gelebilecek taşkın ihtimali değerlendirildi. Teknik ekipler, risk taşıyan bölgelerde mevcut durumu inceleyerek olası afetlerin önüne geçilmesi için yapılması gereken çalışmaları sahada ele aldı. Köydeki doğal yapı, dere yatakları ve risk oluşturabilecek alanlar üzerinde değerlendirmelerde bulunan ekipler, alınabilecek mühendislik tedbirleri ile yapılması gereken çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu. Çalışmaların temel amacının olası afetleri meydana gelmeden önce öngörmek, riskli alanları belirlemek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğu belirtildi.

AFAD yetkilileri, afet risklerinin azaltılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerken, AFAD ve DSİ başta olmak üzere ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerekli tedbirlerin planlanacağını belirtildi. Taşdelen köyündeki riskli bölgelerin yakından takip edileceği, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmelerin ardından ihtiyaç duyulan çalışmaların hayata geçirilmesi için kurumlar arası koordinasyonun sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı