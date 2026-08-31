Toprak Koruma Kurulu Vali Baruş Başkanlığında Toplandı
Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında yapıldı. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek, tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı dışında kullanımının önlenmesi ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi konuları ele alındı. Kurul üyeleri, tarımsal üretimin devamlılığı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması için görüş alışverişinde bulundu.
Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş'un başkanlığında gerçekleştirildi.
İlgili kurum temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 12 gündem maddesi görüşülerek değerlendirmeye alındı. Toplantıda; tarım arazilerinin korunması, verimli toprakların amacı dışında kullanımının önlenmesi, arazi kullanım talepleri ile toprak ve arazi kaynaklarının sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesine ilişkin konular ele alındı.
Tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kurul üyeleri görüş ve değerlendirmelerini paylaştı.