Gülistan Ovası gelinciklerle kırmızıya büründü

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Süphan Dağı'nın gelinciklerle oluşturduğu renk armonisi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Adilcevaz'ın doğal güzelliği Gülistan Ovası'nda gelincikler yaz mevsimiyle birlikte çiçek açtı. Kırmızıya bürünen ova zirvesinde yer yer kar örtüsünü koruyan Süphan Dağı ile birleşince kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doğanın sunduğu renk cümbüşüyle dikkat çeken Gülistan Ovası, bu günlerde gezginlerin ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Kırmızı gelincik tarlaları ile Süphan Dağı'nın ihtişamını aynı karede buluşturmak isteyen fotoğrafçılar, bölgeye gelerek eşsiz manzarayı objektiflerine yansıtıyor. Doğal bir fotoğraf stüdyosunu andıran ovada günün farklı saatlerinde oluşan ışık oyunları da görsel şöleni daha etkileyici hale getiriyor. Süphan Dağı'nın heybetli görüntüsü ile gelinciklerin oluşturduğu renk armonisi, Adilcevaz'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne sererken, bölge fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotaları arasında yer almaya devam ediyor.

Arkadaşlarıyla Gülistan Ovası'na giden doğa fotoğrafçısı Şahin Şerefoğlu, "Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Gülistan Ovası'nda çok güzel bir gelincik tarlasıyla beraber Süphan Dağı'nın eteklerinde çok güzel manzaralar yakaladık. Doğa severler ve fotoğrafçılar olarak geldik çok güzel fotoğraflar çektik" dedi. Akademisyen ve doğa fotoğrafçısı Veysel Akşahin ise, "Türkiye'nin üçüncü yüksek dağının eteklerindeyiz. Çevresindeki karlarla birlikte muhteşem duruyor. Bizde fotoğrafçılar olarak buraya geldik. Hem gelincikleri çekiyoruz, hem de arkasındaki o karlı ve muhteşem manzarasıyla Süphan Dağı'nı fotoğrafladık" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı