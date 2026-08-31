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Süphan Dağı'nda Ağustos Sürprizi: Zirve Beyaza Büründü

Süphan Dağı'nda Ağustos Sürprizi: Zirve Beyaza Büründü
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, ağustos ayının son gününde beyaz örtüyle kaplandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan 4 bin 58 metre rakımlı Süphan Dağı, ağustos ayının son gününde beyaz örtüyle kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesinin önemli doğal güzelliklerinden biri olan Süphan Dağı'nda ağustos ayında kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan yağış, dağın zirve bölümünü kısa sürede beyaza bürüdü. Van Gölü'nün kuzeyinde yükselen Süphan Dağı'nın beyaz örtüyle kaplanması, bölgeye farklı bir görüntü kazandırdı. Dağın eteklerinde yaz mevsiminin izleri görülürken, zirvedeki kar örtüsü dikkat çekici bir manzara oluşturdu.

Bölge sakinleri, ağustos ayında Süphan Dağı'nın yeniden beyaza bürünmesinin yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının ne kadar hızlı değişebildiğini gösterdiğini belirtti. Ortaya çıkan eşsiz görüntüler ise doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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