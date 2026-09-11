Su altı dalışı yapan profesör atıklardan çöp şiş yaptı, ’Bunu kabullenemiyorum’ dedi

Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, su altında topladığı plastik atıklardan çöp şiş yaptı. İnsanları daha duyarlı olmaya çağıran Gökoğlu, denize atılan atıkların su altında kayaların arasında biriktiğini ve bu kayaların dalgalarla öğütücü görevini görerek plastik malzemeleri zamanla mikroplastiğe dönüştürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 7 kilometrelik uzunluğu ile Antalya'nın dünyaca ünlü plajı Konyaaltı Sahili'nde dalış yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu,, su altında karşılaştığı plastik kirliliğini görüntüledi. Su altında topladığı plastik atıkları şişe geçirerek 'Çöp şiş' yapan Gökoğlu, Konyaaltı Plajı'na gelen vatandaşların duyarsızlığına tepki gösterdi. Su altında plastik atıkların yanı sıra her türlü atığın biriktiğinin altını çizen Gökoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Topladığı plastik atıklardan çöp şiş yaptı

Su altında izmarit atığının yanı sıra pet bardak ve ıslak mendilden, iç çamaşırına kadar çeşitli atıklarla karşılaştığını söyleyen Gökoğlu, "Konyaaltı plajı sadece Türkiye için değil, plajı dünyaca ünlü çok da yoğun şekilde kullanılıyor. Ama insanlarımız duyarsız. Dün ve bugün yine dalış yaptık. Şu şişi doldurduk, ayrıca bir o kadar da atık çıkardık. Özellikle sigara izmaritleri, çukurları doldurmuş vaziyette. Yani çukurlar sigara izmaritleriyle dolu. Çoraptan, külottan, plastik atıkların her türlüsü var. Şişeler, özellikle bardaklar, ıslak mendiller var" dedi.

"Kayalarda mikroplastik öğütme makinesi görevi görüyor"

Bu atıkların özellikle dibe battıktan sonra kayalık alanlarda sıkıştığının altını çizen Gökoğlu, "Nihayetinde bunların yapım maddesi plastik. İşte bunlar deniz içerisinde kolay kolay da dağılmıyor su altında, uzun süre kalabiliyor. Özellikle kayalık bölgelere gittiğinde, kayalık bölgelerde bu yüzen plastik atıklar kayalara çarpa çarpa yani dalgalarla kayalarda adeta bir mikroplastik öğütme makinesi görevini görüyor. Dolayısıyla o bölgelerde batmaya başlıyorlar. Aklımıza gelen her türlü atık var aşağıda özellikle ambalajlar, pet bardak, ıslak mendil çok miktarda" ifadelerini kullandı.

"Denizin altında ne ararsan var"

Deniz altından çıkartarak şişe geçirdiği plastik atıkları gösteren Gökoğlu, "Bugün epey bir atık çıkarttık. Denizin altındaki boru bir nevi set görevini görüyor. Dolayısıyla borunun her tarafında atıklar var. Ama Konyaaltı plajının her tarafında bu atıkları görüyor. Bir yerde kayalık bölgeler var. Kayalık bölgelerin dipleri bu atıklarla dolu. Bir kısmını alıp götürüyor rüzgar, dalga alıp götürüyor. Ama bir kısmı dibe çökenler altta kalıyor. Dolayısıyla bunlar plastik kirliliğini oluşturuyor" dedi.

"İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir"

Su altında karşılaştığı manzaranın Antalya'ya yakışmadığını söyleyen Gökoğlu, "Hep söylüyorum, dünya kenti Antalya'ya bu manzara yakışmıyor. Bunları atanlar bu ülkeyi seven insanlar değil. Ben öyle düşünüyorum artık. ve kabullenemiyorum ben bu olayı. Burada vakit geçirip denize girdikten sonra atığını götürmeyen, olduğu yerde bırakan insanlardan bu ülkeye bir fayda gelmez. ve bu insanların içerisinde bulunmayı dahi kendime yakıştıramıyorum. İnsan yaşadığı ortamı güzelleştirir, çirkinleştirmez, kirletmez. Ama maalesef insanlarımız bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı