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Söylemez Barajı’nda inceleme

Söylemez Barajı’nda inceleme
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Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte Pasinler Söylemez Projesi kapsamında yapımı devam eden Söylemez Barajı şantiye sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki şube müdürleri ile birlikte Pasinler Söylemez Projesi kapsamında yapımı devam eden Söylemez Barajı şantiye sahasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Proje sahasında gerçekleştirilen teknik gezide, yürütülen çalışmaların ve imalatların mevcut durumu masaya yatırıldı. Baraj inşaatındaki ilerlemeyi yerinde inceleyen Bölge Müdürü Yavuz, çalışmaların son durumu, gelinen aşama ve projenin genel gidişatı hakkında şantiye yetkililerinden ve teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Bölge müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, bölge tarımı ve su yönetimi açısından büyük önem taşıyan projenin hedeflenen sürelerde tamamlanması için sahadaki çalışmaların titizlikle ve hız kesmeden devam ettiğini belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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