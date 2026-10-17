Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sivrihisar'da sağanak ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivrihisar'da sağanak ve yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak ile yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken sürücüler kontrollü ilerledi; yağışlar çiftçilerce bereket sayıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde ve çevre ilçelerde etkili olan sağanak yağış ile yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sivrihisar ilçe merkezi, kırsal Dümrek Mahallesi ve çevresinde gün boyu aralıklarla devam eden sağanak yağış ve sis, özellikle kara yolunda seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler yolda kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Sağanak yağış günlük yaşamı zorlaştırsa da kurak geçen dönemlerin ardından gelen yağmurlar, ilçe halkı ve çiftçiler tarafından bereket olarak değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 87 sitede yayınlandı.
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok

Bu akşam da sahada olmayacak, işte nedeni
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var

Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
Bahçeli: Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür

Bahçeli'den Azerbaycan mesajı: Bundan geri dönüş olmayacak...
Selin ortasında yürek ısıtan an! Mahsur kalan bebeği kucağında uyutmaya çalıştı

Azgın selin üstünde kucağındaki bebeği uyutmaya çalıştı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı

Sarıgül'le ilgili vahim iddia! Video internete düştü, işte ilk sözleri
Selin vurduğu Ayazağa'da jandarma da sahada

İstanbul'da selin en çok vurduğu semt! Jandarma da sahaya indi
Adıyaman'da yüksek sesli müzik kavgası çatışmaya dönüştü: 5 yaralı, 38 gözaltı

Mahalleye giriş çıkışlar kapandı: Sebebi inanılmaz!

Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı

'Balina James' operasyonunun detayları! El konulan para inanılmaz