Sivaslı dağcılar 2 bin 211 metrede Türk bayrağı açtı

Güncelleme:
Sivas'ta dağcılar, Tecer Dağı zirvesine düzenlenen tırmanışta 2 bin 211 metreye ulaşarak Türk bayrağı açıp, zirveye tanıtım levhası yerleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen zirve tırmanışı, 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyete federasyona bağlı kulüplerden Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) sporcuları da destek verdi. Yaklaşık 2 bin 211 metre rakıma sahip dağa uygun hava şartlarında yapılan tırmanışta tüm sporcular zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, günün anısına fotoğraf ve video çekimi yaparken, faaliyet kapsamında zirveye tanıtım levhası da yerleştirildi. SİVDAK Kulüp Başkanı Mehmet Baysal ise doğaseverleri dağlara davet ederek, "Sağlığı yerinde olan herkesi doğa ile buluşmaya bekliyoruz" diye konuştu.

"Tüm sporcularımız zirveye ulaşmıştır"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, etkinliğin planlı bir faaliyet olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz zirve faaliyetini başarıyla tamamladık. Tüm sporcularımız zirveye ulaşmıştır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD'yi sarsan saldırı! 31 yaşındaki öğretmen misafir kaydı yaptırmış
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
Melike Şahin'den yeni yaşa yeni imaj! Kullanıcılar ikiye bölündü

Saçlarını kısacık kestirdi! Yeni imajı kullanıcıları ikiye böldü
Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden tamamen çekiliyor
Anne, 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı

Anne vahşeti! 2 aylık bebeğinin boğazını kesip evden kaçtı
İran'ın eski büyükelçisinin Avrupa'daki lüks yaşamı eleştirilerin odağında

Ülkesi 56 gündür ateş altında, o Avrupa’da gününü gün ediyor!
17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı

17 yaşındaki çocuk asker eğlencesini basıp kurşun yağdırdı
Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı