Sivaslı dağcılar 2 bin 211 metrede Türk bayrağı açtı

Sivas'ta dağcılar, Tecer Dağı zirvesine düzenlenen tırmanışta 2 bin 211 metreye ulaşarak Türk bayrağı açıp, zirveye tanıtım levhası yerleştirdi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği'nin yıllık faaliyet programı kapsamında düzenlenen zirve tırmanışı, 11 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Faaliyete federasyona bağlı kulüplerden Sivas Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Kulübü (SİVDAK) sporcuları da destek verdi. Yaklaşık 2 bin 211 metre rakıma sahip dağa uygun hava şartlarında yapılan tırmanışta tüm sporcular zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, günün anısına fotoğraf ve video çekimi yaparken, faaliyet kapsamında zirveye tanıtım levhası da yerleştirildi. SİVDAK Kulüp Başkanı Mehmet Baysal ise doğaseverleri dağlara davet ederek, "Sağlığı yerinde olan herkesi doğa ile buluşmaya bekliyoruz" diye konuştu.

"Tüm sporcularımız zirveye ulaşmıştır"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Ahmet Hasdemir, etkinliğin planlı bir faaliyet olduğunu belirterek, "Gerçekleştirdiğimiz zirve faaliyetini başarıyla tamamladık. Tüm sporcularımız zirveye ulaşmıştır" dedi. - SİVAS

