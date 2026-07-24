Haberler

Sivas’ta tilki gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi

Sivas’ta tilki gören vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan bir vatandaş, yol kenarında gördüğü tilkiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sivas'ta yaşayan Ahmet Kılıçkaya, arkadaşlarıyla işten eve döndüğü sırada yol kenarında bir hareketlilik olduğunu fark etti. Dikkatlice baktığında hareketliliğin bir tilkiye ait olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı. Bir süre yol kenarında ilerleyen tilki, daha sonra gözden kayboldu. O anları görüntüleyen Ahmet Kılıçkaya, "Artık bu durum alışılmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu" dedi.

"O anları cep telefonumla çektim"

Ahmet Kılıçkaya, yolda tilki gördüğünü söyleyerek, "Akşam arkadaşlarımla montajdan dönüyorduk. Yoldan dönerken karşımıza tilki çıktı. Artık bu durum alışmış hale geldi. Ben de o anları görüntülemek istedim ve cep telefonu kameram ile çekmeye başladım. Daha sonra ise hayvan gözden kayboldu. Artık biz yabani hayvanların yaşam alanına girdik. Yabani hayvanlarla karşılaşmamız çok normal" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beklenen gün geldi: Özgür Özel, istifasını duyurup partiyi bugün kuracak

Ve bugün dananın kuyruğu kopuyor

ABD'den 60 ülkeye yeni vergi kararı! Türkiye en yüksek dilimde

Bak sen şu Trump'ın yaptığına! 60 ülke arasında Türkiye de yer aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü iş insanı lüks otelin 28. katından düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı

Ünlü iş insanı 28. kattan düşerek öldü! Son mesajı kafaları karıştırdı
Gercüş'te feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Her şey saniyeler içinde oldu: Çok sayıda yaralı var
Rusya'nın can damarına bir darbe daha!

Ülke felaketi yaşıyor! Can damarını 24 saat geçmeden yine vurdular
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Fatma Soydaş'ın tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Tutuklamadan önceki görüntüleri ortaya çıktı! Tavırlara dikkat
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor