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Türkülere konu olan ırmak yağışlarla yeniden hayat buldu

Türkülere konu olan ırmak yağışlarla yeniden hayat buldu
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Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tecer Irmağı, yıllar süren kuraklığın ardından yoğun kar ve yağmur yağışları sayesinde yeniden akmaya başladı. Irmak, çevresine hayat vererek eski görüntüsüne kavuştu.

Sivas'ta Tecer Dağı'ndan doğan ve Ulaş ilçesinin simgesi olan Tecer Irmağı yeniden coştu. Bir dönem kuraklıkla savaşan ve yatağında su kalmayan ırmak, yeniden çevresine hayat vermeye başladı.

Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Tecer Dağı'ndan doğan Tecer Irmağı, bir dönem kuraklığın esiri olmuştu. İlçenin simgesi ırmaktan uzun süre su akmamıştı. Yaşanan kuraklıktan ırmak kenarındaki birçok arazi ve canlı olumsuz etkilenmişti.

Son yılların en yoğun kar ve yağmur yağışını alan Sivas'ta Tecer Irmağı da yeniden hayat buldu. Kızılırmak'ın kollarından birisi olan Tecer Irmağı'nda su akmaya başladı. Güzergahı boyunca çevresine hayat veren ırmak, yeniden eski görüntüsüne kavuştu. Irmağın eski haline kavuşmasıyla birlikte bölge halkının yüzü güldü.

"Uzun zamandır bu şekilde akmıyordu"

İlçe sakinlerinden Saadettin Saygın, "Bu ırmak ilçemizin ilerisindeki Tecer Dağı'ndan doğar. Buradan da Kızılırmak'a karışıyor. Uzun zamandır bu şekilde akmıyordu. Bu yılki yoğun yağışlar nedeniyle bu şekilde akıyor. Irmak'ın çevresindeki tarım alanlarını su basmıştı. Bu ırmak doğayı beşliye, çevresine hayat veriyor" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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