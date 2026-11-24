Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Geminbeli'de görüş 10 metreye düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Sivas-Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Geminbeli Geçidi, yağan karın ardından beyaza büründü.
Sivas'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Sivas- Suşehri kara yolundaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkisini gösterdi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken bölgede görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı