Haberler

Sivas Arpaözü'nde karpuz ikram edilen tilki, günler sonra eşiyle geri döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Arpaözü'nde karpuz ikram edilen tilki, günler sonra eşiyle geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Arpaözü köyünde aç kalan bir tilki, bir evin bahçesine girip kendisine ikram edilen karpuzu yedi. Birkaç gün sonra eşiyle dönen tilkiye yemek veremeyen ev sahibi Gönül Boztaş, ertesi gün yuvalarını bulup tilki ailesine yemek götürmeye başladı.

Sivas merkeze bağlı Arpaözü köyünde yaşanan olay yüzleri güldürdü. Yemek aramak için köye gelen tilki, verilen ikramı beğenince birkaç gün sonra eşiyle geri döndü.

Arpaözü köyünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, aç kaldığı düşünülen bir tilki, köyün yerleşim yerinde müstakil bir evin bahçesine girerek yemek aradı. Tilkiyi gören ev sahibi konuğunu eli boş çevirmeyerek karpuz ikram etti ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karpuz ikram edilen tilki karnını doyurduktan sonra bahçeden ayrıldı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı bahçeye tekrar gelen tilki eşini de yanında getirerek bahçede yemek aramaya devam etti. Havanın yağışlı olduğu anda konuklarına yemek ikram edemeyen ev sahibi Gönül Boztaş, ertesi gün tilkilerin yuvasını bularak tilki ailesine yemek götürmeye başladı.

Yağmurlu havada yemek ikram edemeyince tilki ailesinin yuvasına yemek bırakan Gönül Boztaş, "Bir gün tilki evimize geldi. Bahçede gezerken orada bulunan karpuzu yediğini gördük. Çok şaşırdık sonra tilkinin çok aç olduğunu fark ettik. Birkaç gün sonra tekrar geldi ama bu kez tek başına değildi. Eşiyle beraber gelmişlerdi ama umduklarını bulamadılar. O gün hava yağmurlu olduğu için onlara yemek veremedik. Sonra ben araştırmaya başladım ve yuvalarını buldum. Tilki çiftinin iki tane de yavrusu vardı. Sonra dayanamadım ve buraya yemek getirmeye başladım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü

Hastane yatağından çağrı yaptı, binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış

Serhat Kılıç’ın vefatından bir gün önceki konuşma ortaya çıktı: Meğer yalnızmış
DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seda Bakan’dan babasına dikkat çeken benzetme: Gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı

“Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı” dedi! Bakın kimi anlatıyormuş
AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya istifa etti! Savcılık jet hızıyla düğmeye bastı

AK Parti'nin kritik ismi istifa etti! Savcılık hemen düğmeye bastı
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu! Şaşırtan sıralama

En düşük nüfus yoğunluğuna sahip iller belli oldu
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

Yıllar geçti, acısı dinmedi! Ebru Şallı’dan Pars için duygusal mesaj