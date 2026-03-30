Şırnak'ta dereler taştı: Çok sayıda konut ve ahır zarar gördü

Şırnak genelinde etkili olan sağanak yağışlar, birçok ilçede sel ve taşkınlara yol açtı. Devlet, hasar tespit ve onarım çalışmalarını hızla başlattı. Cizre, Silopi ve İdil'de ekipler, selden etkilenen bölgelerde yardım ve destek sağlıyor.

Şırnak genelinde etkili olan sağanak yağışlar, başta Koçbeyi köyü olmak üzere Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde sel ve taşkınlara yol açtı. Dere yataklarının taşması sonucu çok sayıda konut ve ahır zarar gördü.

Şırnak'ta Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile merkeze bağlı köylerde meydana gelen sel ve taşkınlar sonucu çok sayıda konut ve ahır zarar gördü. Afetin ardından devletin tüm birimleri hızla harekete geçti. Şırnak Valisi Birol Ekici başkanlığında AFAD koordinasyonunda tüm afet grupları sahada görev aldı. Ekipler tarafından kritik dere yataklarında menfez açma çalışmaları yapılırken, sürüntü malzemeleri ve rüsubat temizlendi. Motopomp ve dalgıç pompalarla taşkın suları tahliye edilerek risk azaltıldı. Şırnak İl Özel İdaresi, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri ekipleri iş makineleriyle sahada aralıksız çalışma yürüttü.

Öte yandan Türk Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, selden etkilenen vatandaşlara sahada destek sağladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü teknik ekipleri ile Defterdarlık hasar tespit ekipleri bölgede incelemelerde bulunarak, raporlarını hazırladı. Tarım ve hayvancılık alanında ise İl Müdürlüğü'ne bağlı ziraat mühendisleri ve veteriner ekipleri, hayvan kayıpları ve tarımsal zararları yerinde inceledi. Hasar tespit çalışmalarının ardından selden etkilenen vatandaşlara yönelik ayni ve nakdi yardımların AFAD tarafından yapılacağı bildirildi. Bölgede hayatın normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü belirtildi.

"Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Cizre'de incelemelerde bulunan AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, tüm kurumların seferber olduğunu belirterek, zarar gören köylerde hem hasar tespit çalışmalarının hem de onarım faaliyetlerinin eş zamanlı yürütüldüğünü ifade etti. Tatar, yıkılan istinat duvarına dikkat çekerek, "AFAD Başkanımızla görüştük. Gerekli komisyon kararı alınmasının ardından yıkılan duvarın yeniden yapılması için her türlü destek sağlanacak. Her zaman Şırnak'ımızın, Cizre'nin, Silopi'nin, İdil'in, Güçlükonak'ın, Uludere'nin, Beytüşşebap'ın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tüm kurumlarımız sahada, vatandaşımızın hizmetindeyiz. Kalbimiz her zaman milletimiz için atıyor" dedi.

Şırnak genelinde etkili olan sel felaketinin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ve yaraların hızla sarılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü vurgulandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
