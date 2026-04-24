Şırnak'ta karla mücadele devam ediyor

Şırnak'ta 6 aydır karla mücadele eden ekipler, nisanın son günlerinde de 3000 rakımda yolları açıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Özel İdare ekipleri, aylardır gece gündüz demeden kar mesaisi yapıyor. Kar nedeniyle sürekli kapanan yolları açmak için çalışan ekipler, ağır iş makineleriyle 10 metre kar kalınlığının bulunduğu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kış aylarını geride bırakmamıza rağmen halen 3000 rakımlı Gökçe, Mezra, Yeşilöz ve Kerkül köylerinin yollarını açmak için çalışan ekipler, gecelerini gündüzlerine katıyor. Beytüşşebap Kaymakamlığı İlçe Özel İdare ekipleri, dozer, loder ve ekskavatörlerle aylardır karla mücadele ediyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı