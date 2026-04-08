Sinop'ta yavru ayı yolda görüntülendi

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaköy yakınlarında yolda aracıyla ilerleyen vatandaşlar, ormanlık alanda bir yavru ayıyla karşılaştı. Kısa süreliğine yola yaklaşan yavru ayı, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşların kornaya basması üzerine panikleyerek hızla gözden kayboldu. O anlar saniye saniye görüntülenirken, bölgede ayı varlığına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı