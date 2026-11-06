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Sinop'ta taşan Karasu Çayı çeltik alanlarını ve yolu su altında bıraktı

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Sinop'ta taşan Karasu Çayı çeltik alanlarını ve yolu su altında bıraktı Haber Videosunu İzle
Sinop'ta taşan Karasu Çayı çeltik alanlarını ve yolu su altında bıraktı
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Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölge sakinleri, devam eden ıslah çalışmalarında taşkın yaşanan kesimlere öncelik verilmesini ve dere yatağının temizlenmesini istedi.

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve bir yolu sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, devam eden ıslah çalışmalarında taşkınların yaşandığı kesimlere öncelik verilmesini istedi.

Sinop'ta sağanak yağışın ardından taşan Karasu Çayı, Mertoğlu köyü çevresindeki çeltik alanlarını ve yolun bir bölümünü sular altında bıraktı. Bölgede yaşayan Bahattin Gör, her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek dere yatağının düzenli temizlenmesi ve ıslah çalışmalarının tamamlanması çağrısında bulundu.

Taşkınların tarım alanlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Gör, "Bu ovalarda her yıl su baskını, taşkın oluyor. Buna müdahale edilmesi lazım. Dere yataklarının düzenli olarak temizlenmesi lazım" dedi.

"Yetkililerin ilk önce buraya müdahale etmesi lazım"

Muhtarlığın dönem dönem iş makinesiyle temizlik yaptırdığını ancak bu müdahalelerin yeterli olmadığını dile getiren Gör, kalıcı çözüm için çayın ıslah edilmesi gerektiğini söyledi. Çayın kıvrımlarının fazla olduğu kesimlerde taşkın yaşandığını belirten Gör, devam eden çalışmalarda bu noktalara öncelik verilmesini istedi.

Gör, tarım alanlarının ve ulaşım yolunun yeniden su altında kalmaması için sorun yaşanan kesimlerde çalışmaların hızlandırılmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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