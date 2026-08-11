OGM 2026 Hedeflerini Değerlendirdi

Orman Genel Müdürlüğü(OGM) değerlendirme toplantısı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıya Sinop Orman Bölge Müdür Vekili olarak Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik, şube müdürleri ve merkez müdürü katıldı. Toplantıda, orman yangınlarıyla mücadele, üretim ve pazarlama faaliyetleri ile orman zararlılarıyla mücadele başta olmak üzere 2026 yılı programları ve gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi. Yangın sezonunun devam ettiği belirtilerek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanması, ekiplerin teyakkuz halinde tutulması ve olası yangınlara karşı gerekli hassasiyetin gösterilmesi konuları ele alındı. Toplantı kapsamında Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanı Akif Günkut ile Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumlarda; toprak muhafaza ve havza ıslahı, erozyonla mücadele, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitliliğin korunması, karbon yutak ormanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir ormancılık kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinin mevcut durumu gözden geçirilerek, 2026 yılı hedeflerine ulaşılması, çalışmaların etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi ve önümüzdeki dönemde uygulanacak öncelikler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in değerlendirmeleri ve talimatlarının ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı