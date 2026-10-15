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Sinop'ta sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı için afet koordinasyon kurulu toplandı

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Sinop'ta sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı için afet koordinasyon kurulu toplandı
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Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle toplandı. Toplantıda sel, su baskını ve heyelan riskine karşı önlemler ile ulaşım, enerji ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için hazırlıklar değerlendirildi.

Sinop'ta sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda, muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı alınan önlemler ele alındı.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı. Toplantıya, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim saat 12.00 ile 16 Ekim saat 09.00 arasını kapsayan sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi. Özellikle dere yatakları, heyelan riski bulunan bölgeler ile ani sel ve su baskını yaşanabilecek alanlarda yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

Kurumların iş makineleri, araç, ekipman ve personel kapasitesi ile müdahale hazırlıklarının da ele alındığı toplantıda, ulaşım, enerji ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri, dere yatakları ile taşkın ve heyelan riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi. Şiddetli yağış sırasında su baskını yaşanabilecek güzergahların kullanılmaması, trafikte dikkatli olunması ve acil durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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