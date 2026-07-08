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Sinop'un doğası turizmle değer kazanacak

Sinop'un doğası turizmle değer kazanacak
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Sinop'ta ekoturizmin geliştirilmesi için düzenlenen toplantıda, ilin doğal ve kültürel zenginliklerini turizme kazandıracak 13 ekoturizm rotası projesi ele alındı. Vali Özarslan, iki rotanın tamamlandığını, bir rotada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Sinop'ta ekoturizmin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen değerlendirme toplantısında, ilin doğal ve kültürel zenginliklerini turizme kazandıracak projeler masaya yatırıldı. Hedefin, Sinop'un tüm ilçelerini kapsayan 13 ekoturizm rotasını hayata geçirmek olduğu bildirildi.

Toplantıda, Sinop'un sahip olduğu ekoturizm potansiyelinin daha etkin şekilde değerlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi, orman köylüsünün turizmden daha fazla pay alması ve ilin tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Ayrıca, ekoturizm yatırımlarının bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar, ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetleri ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Mustafa Özarslan, Akgöl-İnaltı ile Salar Kaya Mezarları-Bazalt Kayalıkları ekoturizm rotalarının tamamlandığını belirterek, Durağan Karataş Şelalesi Ekoturizm Rotası'nda çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Toplantıya Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Galip Çağatay Tufanoğlu, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu, Ekoturizm Şube Müdürü Aydın Yumuş ile Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yılmaz Küçük ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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