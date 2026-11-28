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Sinop'un Durağan ilçesi ile Samsun'un Vezirköprü ilçesini birbirine bağlayan karayolunda, yamaçlardan kopan ve kopmaya yüz tutan dev kayalar sürücüler için büyük tehlike oluşturuyor.

Bölgedeki iki ilçeyi birbirine bağlayan güzergah üzerindeki Altınkaya Tüneli mevkiinde, sarp kayalıklardan kopan taş ve kaya parçaları yol kenarındaki çelik bariyerleri parçalayarak metrelerce yükseklikten yola düştü. Yola düşen kayalar bariyerlere zarar vererek bariyerlerde maddi hasar oluşturdu.

Yola düşen kaya parçaları ekiplerin çalışmasıyla bariyerlerin arkasına çekilerek trafik akışı kontrollü şekilde sağlansa da yamaçlarda kopmaya hazır vaziyette bekleyen diğer kayalar tehlike saçıyor. Özellikle bölgede etkili olan sağanak yağış, rüzgar ve gök gürültüsü esnasında toprak ve kaya gevşemelerinin arttığına dikkat çekiliyor.

Güzergahı sık kullanan sürücüler muhtemel bir facianın önüne geçilmesi için yamaçlarda kaya ıslahı ve çelik ağ germe gibi kalıcı güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı